24 mountaineers summit 8125m Nanga Parbat without oxygen

Twenty-four summiteers including four Pakistanis have successfully summited 8125m Nanga Parbat mountain without oxygen and as a part of lead rope fixing team on Monday at 7am.

Summiters’ included Kristin Harila (Nepal), Tenjen Sherpa aka Lama (Nepal), Pasang Nurbu Sherpa (Nepal), Nima Rinji Sherpa (Nepal), Sophie Lavaud Chaudhary, Dawa sange Sherpa (Nepal), Dendi Sherpa (Nepal), Pasang Tenji Sherpa (Nepal), Alina Pekova (Russia), Sajid Ali Sadpara (Pakistan), Tunc findik (Turkey), Nima Dorje Sherpa (Nepal), Viridiana Alvarez (Mexico), Lakpa Temba Sherpa (Nepal), Yousuf Ali (Pakistan), Imtiaz Ali Sadpara (Pakistan), Francois Amilano (France) and Ulysse Francois from France, Ming Temba Sherpa (Nepal) and Lakpa Temba (Sherpa).