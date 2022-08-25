Videos » Nadeem Malik Agay kiya honay wala hai, Allah khair kare | Nadeem Malik Live | SAMAA TV Agay kiya honay wala hai, Allah khair kare | Nadeem Malik Live | SAMAA TV Aug 25, 2022 Agay kiya honay wala hai, Allah khair kare | Nadeem Malik Live | SAMAA TV Recommended Donors pledge $500 million in flood aid as Pakistan launches international appeal Outgoing HRW chief says govts no longer able to hide repression Benzema and Putellas win UEFA player of the year prizes Related Stories Original or remix? Singer Shiraz Uppal’s answer may shock you VIDEO: Take a tour of Quaid-e-Azam’s last abode A peek inside the residence of Hazrat Ali (RA) in Kufa Most Popular WATCH: Karachi youth’s generosity to give ‘free fuel’ to bikers Twitter cancels Ranbir Kapoor over body-shaming comments Pakistan to receive massive assistance, investment from Qatar