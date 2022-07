August schedule for Europe’s top five football leagues

The 2022-23 football season will begin next month with clubs from around the world returning to action.

Manchester City, Premier League, Real Madrid, La Liga, AC Milan, Serie A, Bayern Munich, Bundesliga, and Paris Saint-Germain, Ligue 1, will defend their title in Europe’s top five leagues.

Here is a look at the fixtures list of the top five leagues for the month of August.

PREMIER LEAGUE

Friday, August 5

Crystal Palace v Arsenal

Saturday, August 6

Fulham v Liverpool

AFC Bournemouth v Aston Villa

Leeds v Wolves

Leicester v Brentford

Newcastle v Nottingham Forest

Spurs v Southampton

Everton v Chelsea

Sunday, August 7

Man Utd v Brighton

West Ham v Man City

Saturday, August 13

Arsenal v Leicester

Aston Villa v Everton

Brentford v Man Utd

Brighton v Newcastle

Chelsea v Spurs

Liverpool v Crystal Palace

Man City v AFC Bournemouth

Nottingham Forest v West Ham

Southampton v Leeds

Wolves v Fulham

Saturday, August 20

AFC Bournemouth v Arsenal

Crystal Palace v Aston Villa

Everton v Nottingham Forest

Fulham v Brentford

Leeds v Chelsea

Leicester v Southampton

Man Utd v Liverpool

Newcastle v Man City

Spurs v Wolves

West Ham v Brighton

Saturday, August 27

Arsenal v Fulham

Aston Villa v West Ham

Brentford v Everton

Brighton v Leeds

Chelsea v Leicester

Liverpool v AFC Bournemouth

Man City v Crystal Palace

Nottingham Forest v Spurs

Southampton v Man Utd

Wolves v Newcastle

Tuesday, August 30

AFC Bournemouth v Wolves

Arsenal v Aston Villa

Fulham v Brighton

Leeds v Everton

Leicester v Man Utd

West Ham v Spurs

Crystal Palace v Brentford

Wednesday, August 31

Southampton v Chelsea

Liverpool v Newcastle

Man City v Nottingham Forest

LA LIGA

Friday, August 12

Osasuna v Sevilla

Saturday, August 13

Celta Vigo v Espanyol

Real Valladolid v Villarreal

Barcelona v Rayo Vallecano

Sunday, August 14

Cadiz v Real Sociedad

Valencia v Girona

Almeria v Real Madrid

Monday, August 15

Athletic Bilbao v Real Mallorca

Getafe v Atletico Madrid

Real Betis v Elche

Friday, August 19

Espanyol v Rayo Vallecano

Sevilla v Real Valladolid

Saturday, August 20

Osasuna v Cadiz

Real Mallorca v Real Betis

Celta Vigo v Real Madrid

Sunday, August 21

Athletic Bilbao v Valencia

Atletico Madrid v Villarreal

Real Sociedad v Barcelona

Monday, August 22

Elche v Almeria

Girona v Getafe

Friday, August 26

Girona v Celta Vigo

Real Betis v Osasuna

Saturday, August 27

Elche v Real Sociedad

Rayo Vallecano v Real Mallorca

Almeria v Sevilla

Sunday, August 28

Getafe v Villarreal

Barcelona v Real Valladolid

Espanyol v Real Madrid

Monday, August 29

Cadiz v Athletic Bilbao

Valencia v Atletico Madrid

LIGUE 1

Friday, August 5

Lyon v AC Ajaccio

Saturday, August 6

Strasbourg v Monaco

Clermont v Paris Saint-Germain

Sunday, August 7

Toulouse v Nice

Angers v Nantes

Lille v Auxerre

Montpellier v Troyes

RC Lens v Brest

Rennes v Lorient

Marseille v Reims

Friday, August 12

Nantes v Lille

Saturday, August 13

Monaco v Rennes

Paris Saint-Germain v Montpellier

Sunday, August 14

Lorient v Lyon

AC Ajaccio v RC Lens

Auxerre v Angers

Reims v Clermont

Troyes v Toulouse

Nice v Strasbourg

Brest v Marseille

Friday, August 19

Lyon v Troyes

Saturday, August 20

Monaco v RC Lens

Marseille v Nantes

Sunday, August 21

Strasbourg v Reims

Angers v Brest

Clermont v Nice

Montpellier v Auxerre

Toulouse v Lorient

Rennes v AC Ajaccio

Lille v Paris Saint-Germain

Sunday, August 28

AC Ajaccio v Lille

Auxerre v Strasbourg

Brest v Montpellier

Lorient v Clermont

Nantes v Toulouse

Nice v Marseille

Paris Saint-Germain v Monaco

RC Lens v Rennes

Reims v Lyon

Troyes v Angers

Wednesday, August 31

Angers v Reims

Lille v Nice

Lyon v Auxerre

Marseille v Clermont

Monaco v Troyes

Montpellier v AC Ajaccio

RC Lens v Lorient

Rennes v Brest

Strasbourg v Nantes

Toulouse v Paris Saint-Germain

SERIE A

Saturday, August 13

AC Milan v Udinese

Sampdoria v Atalanta

Lecce v Inter Milan

Monza v Torino

Sunday, August 14

Fiorentina v Cremonese

Lazio v Bologna

Salernitana v Roma

Spezia v Empoli

Monday, August 15

Verona v Napoli

Juventus v Sassuolo

Saturday, August 20

Torino v Lazio

Udinese v Salernitana

Inter Milan v Spezia

Sassuolo v Lecce

Sunday, August 21

Empoli v Fiorentina

Napoli v Monza

Atalanta v AC Milan

Bologna v Verona

Monday, August 22

Roma v Cremonese

Sampdoria v Juventus

Friday, August 26

Monza v Udinese

Lazio v Inter Milan

Saturday, August 27

Cremonese v Torino

Juventus v Roma

AC Milan v Bologna

Spezia v Sassuolo

Sunday, August 28

Salernitana v Sampdoria

Verona v Atalanta

Fiorentina v Napoli

Lecce v Empoli

Tuesday, August 30

Sassuolo v AC Milan

Inter Milan v Cremonese

Roma v Monza

Wednesday, August 31

Empoli v Verona

Sampdoria v Lazio

Udinese v Fiorentina

Juventus v Spezia

Napoli v Lecce

BUNDESLIGA

Friday, August 5

Eintracht Frankfurt v Bayern Munich

Saturday, August 6

FC Union Berlin v Hertha Berlin

Bochum v Mainz

FC Augsburg v SC Freiburg

M’gladbach v Hoffenheim

Wolfsburg v Werder Bremen

Borussia Dortmund v Bayer Leverkusen

Sunday, August 7

Stuttgart v RB Leipzig

Cologne v Schalke

Friday, August 12

SC Freiburg v Borussia Dortmund

Saturday, August 13

Bayer Leverkusen v FC Augsburg

Hertha Berlin v Eintracht Frankfurt

Hoffenheim v Bochum

RB Leipzig v Cologne

Werder Bremen v Stuttgart

Schalke v M’gladbach

Sunday, August 14

Mainz v 1. FC Union Berlin

Bayern Munich v Wolfsburg

Friday, August 19

M’gladbach v Hertha Berlin

Saturday, August 20

Bayer Leverkusen v Hoffenheim

Borussia Dortmund v Werder Bremen

FC Augsburg v Mainz

Stuttgart v SC Freiburg

Wolfsburg v Schalke

FC Union Berlin v RB Leipzig

Sunday, August 21

Eintracht Frankfurt v Cologne

Bochum v Bayern Munich

Friday, August 26

SC Freiburg v Bochum

Saturday, August 27

Hertha Berlin v Borussia Dortmund

Hoffenheim v FC Augsburg

Mainz v Bayer Leverkusen

RB Leipzig v Wolfsburg

Schalke v 1. FC Union Berlin

Bayern Munich v M’gladbach

Sunday, August 28

Cologne v Stuttgart

Werder Bremen v Eintracht Frankfurt