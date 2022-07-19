Videos » Naya Din Naya Din morning show | Karachi wale kahan jayen? Kiske khilaf muqadma darj karein? | SAMAA TV Naya Din morning show | Karachi wale kahan jayen? Kiske khilaf muqadma darj karein? | SAMAA TV Jul 19, 2022 Naya Din morning show | Karachi wale kahan jayen? Kiske khilaf muqadma darj karein? | SAMAA TV Recommended By-elections: Who will be Punjab’s next chief minister? Shafique’s ton keeps Pakistan on top in record run-chase PSX haemorrhages nearly 1,000 points Related Stories WATCH: Pakistanis reluctant to believe in rookie female director with their money, says Yasra Rizvi ‘There was no pulse & his body had turned blue’: Heroic couple recall saving child’s life in Naltar For the thrill of life: Daredevil stuntman driving in ‘well of death’ Most Popular Arabian Sea storm just 160km south of Karachi By-elections: PTI gains landslide victory in Punjab Punjab By-elections 2022: Battle for Pakistan’s biggest political crown