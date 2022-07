Eidul Azha 2022: Find out prayer times in your city

Eidul Azha, the second of the two main Eid celebrations that occur annually, will be celebrated across Pakistan on Sunday.

SAMAA Digital has compiled the list of prayer times in different cities.

Karachi

06:00

Jamia Masjid Fateh Patel Para

Jamia Masjid CP Barar Society

Jamia Masjid Bab-e-Rehmat Shadman Town

06:15

Madrasa Rabbania Chota Maidan Nazimabad

Jamia Masjid Mohammadi Ghousia Colony behind Central Jail Karachi

06:30

Jamia Masjid Sulemani near Karachi Central Jail

Jamia Masjid Mohammadi Ghousia Colony behind Central Jail

KDA Ground Mangal Bazar Railway Society

Jamia Masjid Usman Ghani Sachal Goth

Jamia Masjid Mecca KDA near Diyar Goth Surjani

Jamia Masjid Zakia Paposh Nagar Nazimabad No 5

Jamia Masjid Rahmania Purani Sabzi Mandi near Chaseup

Jamia Masjid Musalmanan-e-Punjab Gulzar Hijri Scheme 33

Jamia Masjid Chawal Godown Mor Sherpao Colony

Jamia Dar-ul-Uloom Rehmania Al-Markaz Lee Market

Jamia Masjid Usman Ghani Gulistan-e-Jauhar Block 12

6:35

Jamia Masjid Farooq Azam Junagarh Goth Nayi Sabzi Mandi

06:45

Jamshed Ansari Park near Jamia Madnia Islamia Gulshan Iqbal

Jamia Masjid Mohajer Maki near Parking Plaza Saddar

Jamia Masjid Ghousia Moaz bin Jabal Orangi Town

Jamia Masjid Mamoor Orangi Town Sector 10

Jamia Masjid Khulfa-e-Rashidin

Jamia Masjid Quba Al-Habib Society Maymar Mor

07:00

Jamia Masjid Noorani Baloch Goth Orangi Town Sector 7-A

Jamia Masjid Rahmani (Lal Masjid) Sector 12-L Orangi Town

Jamia Masjid Usman Ghani Zia Colony Sector F/4 Orangi Town

Jamia Masjid Rahmania Bhens Colony Landhi

Jamia Masjid Shamim Sector F Bhittai Colony Korangi Crossing

Jamia Masjid Rahimiya Brohi Goth Buffer Zone

Markazi Jamia Masjid Noorani Adam Jee Road Landhi

Jamia Masjid Quba Kaemari

Jamia Masjid Ali Murtaza Mushke Para Manghopir

Jamia Masjid Hadi Alam Sector 14 Baldia Town

Jamia Masjid Subhani Future Colony Landhi

Jamia Masjid Aqsa Muzaffarabad Colony Landhi

07:10

Jamia Masjid Siddique Akbar behind Nayi Sabzi Mandi Superhighway

07:15

Jamia Masjid Syed Taj Mahmood Amroti Razzaqabad Malir

Jamia Masjid Mazharul Uloom Hamadia Ittehad Town

Jamia Masjid Syedna Farooq Azam Steel Town Gulshan Hadeed

07:30

Jamia Masjid Quba Haji Ali Muhammad Goth French Beach

Jamia Masjid Anbiya Farid Colony Orangi Town

Haqqani Taleem-ul-Quran

Jamia Masjid Zakaria Ghazi Goth Ijtema Gah

Jamia Masjid Madina Eido Goth Papri National Highway

Jamia Shams-ul-Uloom o Jamia Masjid Pathan Kaemari

Jamia Masjid-e-Qudsia Madrasa Anwar-ul-Quran Siddique Nazimabad No 2

Jamia Masjid Taqwa Jhatial Goth near Gulshan-e-Maymar

Jamia Masjid Subhanullah Ahsanabad Police Chowki

Jamia Masjid Madni Sabo Goth Ghaghar Phatak

Jamia Masjid Tor Sher Shah

Jamia Masjid Madni Kaemari

Jamia Masjid Usmani Yusuf Goth Bakra Pedi

Jamia Masjid Noman Sector 8/E Gulzar Colony Korangi Industrial Area

Jamia Masjid Noor Rahim Shah Colony Orangi Town

Jamia Masjid Karimiya Haji Darya Khan Goth Mokhi Gadap Town

Jamia Masjid Al-Huda Gaddafi Town

Jamia Masjid Babul Islam Ittehad Town

Jamia Masjid Haqqani Ali Muhammad Brohi Goth Bengali Para

07:45

Eidgah Abdullah Gabol Goth near Gulshan-e-Maymar

Jamia Masjid Dargah Abdullah Shah Ghazi

08:00

Jamia Masjid Saif Hawks Bay Lashkari Goth

Jamia Masjid Muhammadi Pearl Continental Hotel

08:15

Jamia Masjid Usman Ghani Junjhar Goth Nayi Sabzi Mandi

08:30

Jamia Masjid Rehman Ahsanabad

08:45

Jamia Masjid Baitul Mukarram Faizan Town Nayi Sabzi Mandi

Jamia Masjid Quba Jamali Para Gul Goth

10:00

Jamia Masjid Qadir Shahrah-e-Faisal Awami Markaz

Islamabad

05:30

Jamia Fareedia Sector E-7

06:00

Jamia Masjid Hussain Bin

Jamia Masjid Syedna Usman Ghani

Jamia Masjid Quba Dhok Abbasi Tarnol

06:15

Jamia Masjid Al Fatah G-10 Four

Jamia Masjid Ghulam Muhammad Ghauri Town Phase 2

06:30

Faisal Mosque

Jamia Masjid Shaheed Islam (Laal Masjid)

Jamia Masjid Umar Bin Khattab New Shakrial

06:45

Jamia Masjid Abdullah Bin Masood Karachi Company

Jamia Masjid Media Town

Jamia Masjid Usman Sector G-10/1

Jamia Masjid Bilal Sector G-6/3 near Core Market

07:00

Jamia Masjid Al-Hasnain Sawan Garden

Rawalpindi

06:30

Liaquat Bagh

Jamia Masjid Darul Salam New Sultanpura

Jamia Masjid Mohammadia Qadria Muslimabad neighborhood

Jamia Rizwia Zia-ul-Uloom

Jamia Masjid Millia Islamia Satellite Town Block-F

07:00

Jamia Masjid Hanfia Ghousia Dhoke Ratta

Jamia Masjid Zia-ul-Uloom

07:30

Masjid Wali Asr (Rizvia Hall Sadiqabad)

Markazi Imambargah Qadeem

Jamia Masjid Taleem-ul-Quran (Raja Bazaar)

08:00

Masjid Ghousia (Sadiqabad)

Lahore

05:15

Jamia Masjid Ehsan Amir Muawiyah Road Rajgarh

06:00

Jamia Masjid Al-Rehman Government Teaching Hospital Shahdara

Jamia Masjid Tawheed Phase 3 Link Road Model Town

Jamia Masjid Niaz Chowk Sardar Chappal Bilal Ganj

Jamia Masjid Darul Shifa Shadman

Madina Masjid Qinchi Amr Sadhu Walton Cantt

06:15

Markazi Jamia Masjid Shadman

Jamia Masjid Shamim Koh-e-Noor Scheme Qinchi Ferozepur Road

Jamia Masjid Ghafoori Kharak Stop Multan Road

06:30

Jamia Ashrafia Ferozpur Road

Jamia Masjid Baitul Mukarram Rewaz Garden

Jamia Masjid Madina Chowk Purani Anarkali

Jamia Masjid Najam-ul-Uloom 872 N Poonch Road

Jamia Masjid Madina Auto Market Lari Adda Badami Bagh

Darul Uloom Madnia Rasool Park H Block Sabzazar

Jamia Masjid Judges Colony Phase 1 Thokar Niaz Baig

Jamia Masjid Ibrahim Olympia Street Scheme Mor Iqbal Town

Jamia Masjid Green Forts 2 Canal Road Thokar Niaz Baig

07:00

Jamia Masjid Aks e Jamil Main Market Samanabad

Jamia Muhammadia Qasmia Packages Mall Main Walton Road Cantt

Jamia Masjid Bab Al Janat Ataturk Block Garden Town

07:15

Jamia Manzoor-ul-Islamia Eidgah Cantt

08:00

Jamia Masjid Maulana Ahmad Ali Lahori Sheranwala Gate

Peshawar

06:00

Jamia Masjid Darwish Sadr

06:30

Jamia Masjid Al Farooq Professors Colony

Jamia Masjid Siddique Akbar

Markazi Eid Gah Charsadda Road

07:00

Jamia Masjid Islamia College

07:30

Sunheri Masjid Saddar Road